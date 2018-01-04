По меньшей мере 4 человека погибло и 100 получили ранения в результате аварии на железной дороге, которая произошла между городами Хенненман и Крунстад в Южно-Африканской Республике, передает со ссылкой на .

Пассажирский поезд врезался в грузовик, после чего часть вагонов сошла с рельсов и загорелся, со ссылкой на местные власти передает АР.

О количестве пострадавших сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24 в своем Twitter.

Сообщается, что в аварии принял участие еще один автомобиль.

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