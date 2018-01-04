Погода, Новости, загрузка...
Поезд сошел с рельсов и загорелся - 100 пострадавших, 4 погибших
04.01.2018 21:08
Поезд сошел с рельсов и загорелся - 100 пострадавших, 4 погибших По теме:

По меньшей мере 4 человека погибло и 100 получили ранения в результате аварии на железной дороге, которая произошла между городами Хенненман и Крунстад в Южно-Африканской Республике, передает со ссылкой на .

Пассажирский поезд врезался в грузовик, после чего часть вагонов сошла с рельсов и загорелся, со ссылкой на местные власти передает АР.

О количестве пострадавших сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24 в своем Twitter.

Сообщается, что в аварии принял участие еще один автомобиль.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить