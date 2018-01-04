|Поезд сошел с рельсов и загорелся - 100 пострадавших, 4 погибших
|04.01.2018 21:08
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По меньшей мере 4 человека погибло и 100 получили ранения в результате аварии на железной дороге, которая произошла между городами Хенненман и Крунстад в Южно-Африканской Республике, передает со ссылкой на .
Пассажирский поезд врезался в грузовик, после чего часть вагонов сошла с рельсов и загорелся, со ссылкой на местные власти передает АР.
О количестве пострадавших сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24 в своем Twitter.
Сообщается, что в аварии принял участие еще один автомобиль.
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