В четверг, 4 января, в афганской столице городе Кабул террорист-смертник подорвал себя около группы сотрудников службы безопасности. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел страны Наджиба Даниша, передает Reuters .

В результате нападения погибли, по меньшей мере, 11 человек, еще 25 получили ранения. Жертвами нападения стали пятеро полицейских, 10 были ранены.

Также указано, что смертник подорвал себя возле правоохранителей, которые проводили спецоперацию против незаконной продажи наркотиков и алкоголя в районе, неподалеку от посольства Соединенных Штатов Америки и других иностранных представительств. Сотрудники правоохранительных органов, находившиеся на месте, рассказали, что смертник был одет в полицейскую либо армейскую форму.

Как сообщал Mignews.com.ua, в воскресенье, 31 декабря, в городе Джалалабад в Афганистане в результате взрыва на погребальной церемонии погибло 12 человек .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира