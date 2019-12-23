Об этом сообщает Politico со ссылкой на французские СМИ.

"Он (Макрон - ред.) отказался от президентской пенсии в размере 6220 евро ежемесячно, а также от будущего членства в Конституционном совете Франции, на что имеет право каждый прежний президент Франции. Место в Конституционном совете предусматривает выплату 13 500 евро ежемесячно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий президент Франсуа Олланд также отказался от платы от Конституционного совета, но Макрон стал первым президентом Франции, который отказался от предусмотренной ему пенсии.

Как сообщалось, во Франции продолжается общенациональная забастовка и массовые акции протеста против правительственной пенсионной реформы.

Предложенная правительством Франции пенсионная реформа предусматривает сохранение минимального (легального) возраста выхода на пенсию в 62 года. Но для начисления полных выплат нужно будет работать до достижения так называемого года выравнивания, то есть 64 лет. Правда, это будет касаться только тех, кто родился после 1975 года.

Чтобы граждане работали на два года дольше, правительство планирует ввести систему поощрений и бонусов. В то же время будет гарантироваться минимальный размер пенсии - 1000 евро - для тех, у кого будет минимальный стаж.

Реформа также предусматривает создание единой пенсионной системы вместо 42 пенсионных планов для различных категорий работников, которые существуют сегодня.

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