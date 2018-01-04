|Убийство Ноздровской: тело женщины отправили на дополнительную экспертизу
|04.01.2018 21:10
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Тело убитой правозащитницы Ирины Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.
"Да, тело отправлено на повторную экспертизу. Это по требованию родственников погибшей, а также из-за того, что у следствия есть еще несколько вопросов. Когда будут готовы результаты трудно сказать, потому что экспертиза комплексная, для ее проведения требуется время", - сообщил Жукович.
Напомним, сегодня правоохранители планировали провести совместное совещание о состоянии расследования убийства адвоката Ирины Ноздровской.
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