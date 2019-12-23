|Рейтинг Зеленского больше не передается электоральным, воздушно-капельным путем
|23.12.2019 13:25
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Зигмунд Фрейд в 1913 году применил свой психоанализ к исследованию психологии первобытных народов. Называлась работа «Тотем и табу». Очень интересная вещь. Рекомендую. Читал в бумаге, в Центральной научной библиотеке имени Вернадского, и меня не могли выгнать из зала.
Особенно интересно были описаны отношения зятя и тещи племени басого. Что могу сказать… Один в один. Но лучше только методика Фрейда подходит для изучения особенностей украинского социума.
Итак, местные выборы. О них мало кто знал, практически никто не освещал, и почти нет людей, которые могут сказать, где они прошли. Тем не менее, пока «слуги» выжирали на новогоднем корпоративе по 0,7 вискаря ценой в $1200, в 86 объединенных территориальных общинах заканчивалась подготовка к выборам депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских председателей.
Кто у нас тотемное животное? Естественно, Зеленский. Это не оскорбление, а чисто научный метод исследования. Смотрите, как все работает. Сначала создается миф о животном, которое у конкретного племени отвечает за все контакты с высшими силами.
Ну там крокодил, который приносит удачу на охоте, жираф, отвечающий за величину детородного органа, корова. Не помню, за что отвечают телки в Индии, но их вообще не рекомендуется обижать.
Если перевести все это в терминологию толерастов, коучеров и влогеров, то тотемное животное обладает наивысшим рейтингом. Его лайкают, репостят, и быстро растет поголовье фоловеров.
Зеленский с его рейтингом является основой для победы на любых выборах. Достаточно прицепить зеленый значок и лайкать страницу Зе в «Фейсбуке», как быстро тотемный дух вселится в тебя и сразу же обеспечена победа на округе.
Агентство «Рейтинг» опубликовало накануне местных выборов очень оптимистические результаты исследования. Оказывается, после «нормандской встречи» рейтинг тотемного животного опять поднялся. Типа Зеленский покорил почти всех участников переговоров. Такой милый, улыбчивый, небритый. Гей, наверное. Просто выдвигаю возможную гипотезу, ничего личного. Рейтинг у Зе растет.
Свыше шестидесяти процентов. Естественно, у его племени тоже все хорошо. Под пятьдесят процентов. И тут поступили результаты местных выборов. Просто все пошло в ж…пу. Массово побеждают самовыдвиженцы, которые аж никак не ассоциируют себя с глобальным тотемом. В Закарпатской области практически поголовно пролетели все «зеленые» животные. Примерно аналогичная картина по остальным регионам.
И тут появляется пост Разумкова на «Фейсбуке», выполненный в стилистике зрелых «порохоботов»: «Полная перемога!». Очень, кстати, любопытный пример парубиевщины. Следите за логикой спикера: «По результатам обработки 75 процентов голосов выдвиженцев от «слуг» поддержало 56 процентов украинцев и 33 процента мандатов наши».
Плачу от восторга. Человек на наших глазах произвольно доказал гипотезу Пуанкаре про трехмерную сферу.
Причем ввел понятие неистинного большинства, когда 56% равняется 33% мандатов.
Наверняка из-за многочисленных комментариев восторженных математиков Разумков убрал свое «электоральное доказательство». Но на сайте партии эта чушь про «перемогу» до сих пор висит. Слово в слово.