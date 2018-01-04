Следствие по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской рассматривает все версии, кроме изнасилования, отметил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович. 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской Фото: ЕРА На вопрос, есть ли в деле подозреваемые, он ответил: "Нет".По словам Жуковича, следствие рассматривает все версии, кроме изнасилования."Вполне понятно, что это смерть насильственная и уголовное производство открыто по этой статье", – сказал он.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Сестру сбил Россошанский, которого приговорили к семи годам лишения свободы. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Ее участники потребовали, чтобы расследование проходило под контролем общественности.3 января в Нацполиции сообщили, что, по данным судмедэкспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.4 января стало известно, что тело погибшей по просьбе ее родственников направлено на комплексную экспертизу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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