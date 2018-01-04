В 2018 году вокруг столицы начнут строительство большой кольцевой дороги, чтобы разгрузить город от транзитного транспорта.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко, информирует svodka.net.

«Весь транзитный транспорт идет через центр города. Такого нет в современных странах. В 2018 году мы приступаем к строительству большой кольцевой дороги, которая сможет разгрузить наш город от транзитного транспорта», — отметил Кличко.

По мнению мэра, новая кольцевая дорога уменьшит транспортную нагрузку столицы на 20-30%.

Длина кольцевой дороги будет составлять около 200 км, сообщает Хмарочос. Она будет проходить через Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь, Бровары и Старые Петровцы.

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В рамках строительства необходимо построить 3 моста: северный через р. Днепр (длиной 8,2 км и стоимостью 7,8 млрд грн), южный через р. Днепр (длиной 4,5 км и стоимостью 8,65 млрд грн), мост через р. Десна (длиной 1,6 км и стоимостью 1,5 млрд грн).

Стоимость проекта — около 2 миллиардов долларов.

В 2016 году мэрией был подписан меморандум с китайской государственной корпорацией China Road and Bridge Corporation (CRBC). Согласно документу, должно было состояться партнерство в нескольких проектах строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры. В частности, в рамках меморандума — строительство большой кольцевой дороги.

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