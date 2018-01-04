|Расследование дела против Мартыненко завершено
|04.01.2018 21:10
|
По словам адвоката, в деле 200 томовСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершили досудебное расследование уголовного производства против бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.
Николай Мартыненко. Фото: УНИАН
В четверг объявили об окончании досудебного расследования. Материалы дела переданы для ознакомления стороне защиты.
В деле, по словам адвоката, 200 томов. Он сообщил, что защита не будет затягивать с ознакомлением.
Напомним, что Соломенский районный суд Киева отменил обязательства бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко (фракция "Народный фронт") сдать загранпаспорта.
Поделитесь статьей с друзьями