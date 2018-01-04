Расследование дела против Мартыненко завершено По словам адвоката, в деле 200 томов Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершили досудебное расследование уголовного производства против бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко. Николай Мартыненко. Фото: УНИАН В четверг объявили об окончании досудебного расследования. Материалы дела переданы для ознакомления стороне защиты. В деле, по словам адвоката, 200 томов. Он сообщил, что защита не будет затягивать с ознакомлением. Напомним, что Соломенский районный суд Киева отменил обязательства бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко (фракция "Народный фронт") сдать загранпаспорта . Мартыненко: Я никогда не прятался и всегда возвращался в Украину

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