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Расследование дела против Мартыненко завершено
04.01.2018 21:10
Расследование дела против Мартыненко завершено
По словам адвоката, в деле 200 томов
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершили досудебное расследование уголовного производства против бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.
Расследование дела против Мартыненко завершено Николай Мартыненко. Фото: УНИАН

В четверг объявили об окончании досудебного расследования. Материалы дела переданы для ознакомления стороне защиты.

В деле, по словам адвоката, 200 томов. Он сообщил, что защита не будет затягивать с ознакомлением.

Напомним, что Соломенский районный суд Киева отменил обязательства бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко (фракция "Народный фронт") сдать загранпаспорта.

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