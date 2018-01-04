Депутат от Демократической партии Молдовы Сергей Сырбу требует временно отстранить от должности президента Молдовы Игоря Додона, не подписавшего закон о борьбе с российской пропагандой. 5 января Конституционный суд рассмотрит обращение о временном отстранении Додона с должности президента Фото: ЕРА Сырбу заявил, что Додона необходимо опять временно отстранить от должности президента, поскольку глава государства повторно отказался подписать принятый парламентом закон о борьбе с российской пропагандой.Депутат попросил судей рассмотреть обращение в срочном порядке. По его словам, судьи рассмотрят требование 5 января.Утром 4 января Додон повторно отказался подписать принятый парламентом закон о борьбе с российской пропагандой и обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть конституционность положений законопроекта.По мнению президента, закон о запрете российских новостей и информационно-аналитических программ на телевидении и радио противоречит принципам демократии и вводит цензуру.Парламент Молдовы 7 декабря принял поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в стране передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.После отказа Додона подписать закон 22 декабря парламент принял его повторно и вновь направил на подпись президенту.2 января Конституционный суд Молдовы уже временно прекращал полномочия Додона в связи с тем, что президент повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.После отстранения обязанности президента временно переходят к председателю парламента, который должен подписать заблокированные законы. В случае, если председатель парламента не подпишет назначения, это должен сделать премьер-министр Молдовы.Социалист Додон победил на президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. Его инаугурация прошла 24 декабря.21 сентября 2017 года в парламенте Молдовы начали сбор подписей под законопроектом о начале процедуры отстранения Додона от должности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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