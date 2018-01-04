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В Конституционный суд Молдовы направили новый запрос о временном отстранении Додона от должности президента
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04.01.2018 21:10
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Депутат от Демократической партии Молдовы Сергей Сырбу требует
временно отстранить от должности президента Молдовы Игоря Додона,
не подписавшего закон о борьбе с российской пропагандой. 5 января
Конституционный суд рассмотрит обращение о временном отстранении
Додона с должности президента Фото: ЕРА Сырбу заявил, что Додона
необходимо опять временно отстранить от должности президента,
поскольку глава государства повторно отказался подписать принятый
парламентом закон о борьбе с российской пропагандой.Депутат
попросил судей рассмотреть обращение в срочном порядке. По его
словам, судьи рассмотрят требование 5 января.Утром 4 января Додон
повторно отказался подписать принятый парламентом закон о борьбе с
российской пропагандой и обратился в Конституционный суд с просьбой
рассмотреть конституционность положений законопроекта.По мнению
президента, закон о запрете российских новостей и
информационно-аналитических программ на телевидении и радио
противоречит принципам демократии и вводит цензуру.Парламент
Молдовы 7 декабря принял поправки в Кодекс о телевидении и
радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в стране
передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о
трансграничном телевидении.После отказа Додона подписать закон 22
декабря парламент принял его повторно и вновь направил на
подпись президенту.2 января Конституционный суд Молдовы уже
временно прекращал полномочия Додона в связи с тем, что
президент повторно отклонил предложенные премьер-министром
кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно
законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры
только один раз.После отстранения обязанности президента временно
переходят к председателю парламента, который должен подписать
заблокированные законы. В случае, если председатель парламента не
подпишет назначения, это должен сделать премьер-министр
Молдовы.Социалист Додон победил на президентских выборах в
Молдове 13 ноября 2016 года. Его инаугурация прошла
24 декабря.21 сентября 2017 года в парламенте Молдовы начали
сбор подписей под законопроектом о начале процедуры
отстранения Додона от должности.
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