Мужчина не отрицал поездки и сразу согласился заплатить требуемую сумму

Об этом сообщает Би-би-си .

Когда 40-летний мужчина добрался домой, он сразу не смог оплатить поездку. К тому же у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать эвакуатор.

Полиция Осло нашла "путешественника" спящим дома в своей постели.

Мужчина не отрицал поездки и сразу согласился заплатить необходимую сумму. Ранее он не привлекался к ответственности.