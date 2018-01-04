|На Новый год пьяный норвежец съездил на такси в Данию и Швецию
|04.01.2018 21:10
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Мужчина не отрицал поездки и сразу согласился заплатить требуемую суммуПьяный житель Осло проехался на такси по Дании, Швеции и Норвегии и заплатил более 2000 долларов за свое путешествие.
Фото: moygrad.kiev.ua
Об этом сообщает Би-би-си.
Когда 40-летний мужчина добрался домой, он сразу не смог оплатить поездку. К тому же у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать эвакуатор.
Полиция Осло нашла "путешественника" спящим дома в своей постели.
Мужчина не отрицал поездки и сразу согласился заплатить необходимую сумму. Ранее он не привлекался к ответственности.
Напомним, более 17 тысяч украинцев встретили Новый год в поездах.
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