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На Новый год пьяный норвежец съездил на такси в Данию и Швецию
04.01.2018 21:10
На Новый год пьяный норвежец съездил на такси в Данию и Швецию
Мужчина не отрицал поездки и сразу согласился заплатить требуемую сумму
Пьяный житель Осло проехался на такси по Дании, Швеции и Норвегии и заплатил более 2000 долларов за свое путешествие.
На Новый год пьяный норвежец съездил на такси в Данию и Швецию Фото: moygrad.kiev.ua

Об этом сообщает Би-би-си.

Когда 40-летний мужчина добрался домой, он сразу не смог оплатить поездку. К тому же у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать эвакуатор.

Полиция Осло нашла "путешественника" спящим дома в своей постели.

Мужчина не отрицал поездки и сразу согласился заплатить необходимую сумму. Ранее он не привлекался к ответственности.

Напомним, более 17 тысяч украинцев встретили Новый год в поездах.

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