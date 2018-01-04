В 2018 году авторитарная Россия может попытаться захватить полностью или частично некоторые страны Балтии.

Для достижения подобных целей Россия может собрать до 845 тыс. солдат, передает со ссылкой на .

Об этом пишет американский журнал The National Interest, ссылаясь на данные RAND Corporation. Михаэль Пек, автор, утверждает: "Население 3 стран Балтии - 6,2 миллиона человек, около 22 тысяч солдат и 450 единиц артиллерии, но нет танков или самолетов. Россия может собрать 845 - 300 тыс. только на западе России - при поддержке 2600 танков, 5500 артиллерийских орудий и почти 1400 боевых самолетов ".

Автор считает, что военную операцию Москва может развернуть молниеносно, при этом не потратит много ресурсов. Ведь Россия гораздо больше 3 стран Балтии.

Журналист убежден, что военное сопротивление будет бессмысленным, следовательно жителям стран Балтии стоит готовиться к партизанской войне.

Правда, автор обращает внимание, Балтийские государства имеют план защиты от вторжения России - мобилизовать общество. Согласно изложением RAND Corporation, если Эстония, Латвия и Литва начнут войну, их гражданское население сыграет большую роль в этой борьбе.

USA Today, одна из ведущих газет , объявила Россию в своей статье новой "империей зла". Издание сослалось на агрессивные действия России в отношении Грузии и Украины, военную интервенцию в Сирии и возможное вмешательство в президентские выборы в в 2016 году.

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