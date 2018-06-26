Все люди по-разному проявляют свои эмоции, но есть те, кто не в силах справиться со своим темпераментом.

вместе с астрологами составил список самых вспыльчивых знаков Зодиака, передает .

Козерог

Начало общения с Козерогами обещает яркие эмоции и интересный досуг, только вот раскрывается этот знак постепенно. Сначала Козероги просто проявляют любовь ярко описывать свои приключения, потом вызывают вас на словесные перепалки, а вскоре просто подпитываются вашими негативными эмоциями. Для Козерога важен процесс, а не последствия подобного стиля общения. Вы вряд ли сможете призвать их к справедливости или успокоить.

Тем, кто не теряет надежду наладить отношения с Козерогами стоит научиться отстаивать свою позицию в спорах и даже пытаться "уколоть" соперника.

Стрелец

Обостренное чувство справедливости и высокий уровень эмоционального интеллекта сыграли со Стрельцом злую шутку. Иногда самая мелочная проблема может вызвать в них вспышку негодования и даже злости. Представители этого знака Зодиака вполне могут причинить боль словом, хотя в сердце своем даже не думали кого-либо обижать.

Друзьям и родным стоит понять, что настроение Стрельца изменчиво и после неприятного разговора новая волна принесет спокойствие.

Овен

Не даром Овнам покровительствует Марс - их гнев бывает так же жесток, как погодные условия на Красной планете. Самое неприятное в общении с Овном - это крики. Повышенный тон может сбить с толку любого: "Неужели это тот человек, с которым я вчера весело проводил\проводила вечер?" Для самих Овнов - умение "выпускать пар" - только плюс - как говорят астрологи, они реже страдают от депрессии и меньше болеют.

Успокоить Овна могут комплименты и внимание. И будьте осторожны с критикой - они не умеют воспринимать ее как совет и сразу обижаются.

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