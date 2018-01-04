Если собрать вместе могилы с номерками вместо имен, получится «Русское поле» внушительных размеров.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/505934_edit.jpg" title="«Могилы неизвестных солдат»: Об этом в России не рассказывают, — Аnti-colorados" alt="«Могилы неизвестных солдат»: Об этом в России не рассказывают, — Аnti-colorados" width="200" height="200"size-full wp-image-4665211" srcset="http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/505934_edit.jpg 200w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/505934_edit-112x112.jpg 112w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />

Уже не только в Украине, но и во всем мире известно, что РФ специализируется на гибридных войнах. То есть она ведет необъявленную войну, в ходе которой не подтверждает участие ни своих военных, ни своей техники и вооружений. Мало того, она не признает ни своих убитых, ни своих пленных. С убитыми – вообще никто не церемонится, только спецназ старается вытащить свои трупы, а остальные – как получится. Поэтому, если собрать вместе могилы с номерками вместо имен, получится «Русское поле» внушительных размеров, информирует еizvestia.com.

В этой связи вспоминаются те удивление и раздражение, которые возникали у жителей совка от созерцания «могил неизвестного солдата». Подобных мест было великое множество, как в самом совке, так и в странах Восточной Европы. То есть речь шла о братских могилах, в которых покоились останки неидентифицированных военных. Тогда было множество рассуждений о том, почему такое огромное количество совковых солдат было захоронено таким скотским образом. Кто-то рассказывал о неизбежности подобного в связи с тем, что войска отступали и утрачивали контроль над полем боя, потому и невозможно было похоронить убитых по-людски. Но такие же могилы, во множестве, остались и в Восточной Европе.

Они стали следствием наступательных операций Красной армии. Это значит, что поле боя оставалось за совком, но это существенно не влияло на количество неопознанных трупов в конкретной могиле. Это внутренняя сущность того, что принято называть «Россией». Не удивительно, что сейчас в Украине и Сирии появились такие же могилы, украшенные номерками или надписями типа «биологические отходы». Это значит, что в отличие от целого трупа, известного только под кличкой, а потому – упокоенного номерком, в другой могиле закопан «конструктор» — порванный в клочья труп, или набор запчастей из нескольких трупов.

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Понятно, что такие вещи в РФ не рассказывают, да там это никому и неинтересно. Когда все закончится, эти могилы будут перепаханы и станут частью чернозема. Если в Сирии за несколько тысяч лет битвы не давали обилия трупов, а потому там красноватая почва, то в Украине с этим не было проблем, и у нас нашли свою гибель многие армии. Так что трупы военных ВС РФ станут только лишь небольшим слоем знаменитых украинских черноземов.

Но 31 декабря 2017 года Москва сделала качественный прорыв, открывший новую главу в истории ведения гибридных войн. Вернее, Кремль сформировал полный цикл необъявленной войны. Выше мы описали фазу начала такой войны и ее ведение, но теперь четко зафиксирована фаза гибридного окончания гибридной войны.

Ведь что понимается под победным окончанием войны? Наверняка, речь идет либо об уничтожении противника, либо о его капитуляции, либо о полном исчерпании ресурсов противника для продолженя войны. В любом случае, конец войны становится началом мира, плохого или хорошего, но – мира. Однако, такая конструкция работает в привычной, не гибридной системе координат.

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Путин уже второй раз соврал своим гражданам о победе в Сирии. Первый раз это случилось, когда Турция – с севера, а Саудовская Аравия и два десятка исламских государств–союзников — с юга, приготовились начать очистку Сирии от ИГИЛ, Асада и РФ. Тогда Путин вынужден был поджать хвост и имитировать экстаз от победы. Даже что-то проплыло по Босфору с железом, дескать – вот, выводим войска. В РФ царил триумф, хотя и недолго. Буквально через несколько недель выяснилось, что «победа» была гибридной. Путин просто показал Турции и Аравии, что готов договариваться и быть послушным мальчиком, а своему населению он просто справил малую нужду в глаза, объявив это «Божей росою». Гундяев это благословил, и этот факт пошел в разряд «побед Путина в тяжелых многоходовках». Всем сказали, что он в очередной раз «переиграл». Киселев и Соловьев, например, это озвучивали уже не только ртом, но и другими, менее подходящими, для этого, частями тела.

То, что вскоре боевые действия начались с новой силой, показало, что никакой победы не было и близко, а кроме того, что никто войск из Сирии не выводил. То есть, Путин показал, что не только начало войны, но и ее окончание может быть очень гибридным. Тогда этот факт никого отдельно не заинтересовал, а дальнейшая война пошла уже под абсолютным и трехслойным прикрытием пропаганды. То, что сообщалось о событиях в Сирии, почти на 100% было художественным вымыслом, ничего общего с реальностью не имевшем.

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