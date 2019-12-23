|После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели – министр
|23.12.2019 14:37
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как сообщил Милованов, в новом законопроекте предусмотрена компенсация работнику в случае его увольнения по инициативе работодателя.
"По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель", - написал Милованов.
Также законопроектом вводятся такие новшества:
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