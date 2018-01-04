Экспорт угля осуществлялся преимущественно в Россию

В 2017 году Украина импортировала 19 777,741 тыс. тонн угля (УКТВЭД 2701 Уголь каменный, антрацит, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля) на 2 744,062 млн долларов, - свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы.

Из России за этот период было импортировано угля на 1 552,196 млн долларов (56,57%), США - на 682,014 млн долларов (24,85%), из Канады - на 182,2 млн долларов (6,64%), из других стран - на 327,653 млн долларов (11,94%).

Экспорт угля осуществлялся преимущественно в Россию - на 57,475 млн долларов (54,48%), Словакию - на 41,527 млн долларов (39,36%), Турцию - на 2,566 млн долларов (2,43%), в другие страны - 3,927 млн долларов (3,72%).

Напомним, Украина начала требовать импортного угля после потери контроля над частью Донбасса. По словам министра энергетики Игоря Насалика, антрацитовый уголь Украина получает только из-за рубежа.