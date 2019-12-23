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В России озвучили подробности соглашения по транзиту газа
23.12.2019 14:51
В РФ заявили, что договорились с Украиной по цене на транзит газа на пять лет Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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