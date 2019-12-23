|Снимать герб СССР с Родины-матери очень дорого - глава Института Нацпамяти
|23.12.2019 14:55
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Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, который заменил Владимира Вятровича, высказался по идее демонтажа герба СССР с памятника Родина-мать в Киеве.
Данный вопрос он прокомментировал во время своей пресс-конференции.
По мнению Дробовича, демонтаж будет стоить дорого, следовательно необходим другой вариант.
“В Институте Патона есть решение, как демонтировать (герб на Родине-матери - Ред.), но это решение очень дорогое. Надо спросить у граждан, готовы ли они тратить такие деньги. Нужно искать более стройный вариант“, - заявил Антон Дробович на своей пресс-конференции в Киеве.
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