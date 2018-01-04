В новогоднюю ночь от случайной пули в Грозном погибла 15-летняя
девочка, сидевшая на кухне в многоэтажном доме. Подозреваемый в
убийстве экс-сотрудник Росгвардии не признает вины, утверждая, что
вместе с ним стреляли и другие сотрудники Росгвардии. Выпущенная в
честь наступления Нового года пуля залетела в окно и попала в
девочку Фото: kavkazr.com Позже выяснилось, что в девочку попал,
вероятно, прежний сотрудник Росгвардии, который салютовал в честь
наступления Нового года. Подозреваемый задержан по горячим следам и
находится под следствием. Он не признает, что именно его пуля убила
девочку. По словам мужчины, стрелял не только он, но и другие
сотрудники Росгвардии.Виновного в убийстве определят при помощи
баллистической экспертизы.В пресс-службе управления Росгвардии по
Чечне утверждают, что стрелявший был уволен из правоохранительных
органов в декабре.Похороны девочки прошли в поселке
Кундуховский в Гудермесском районе Чечни.
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