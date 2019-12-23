Головная боль, постоянная усталость и раздражительность. Звучит как симптомы болезни? Не совсем. Именно так чувствуют себя люди, которые живут рядом с шумными соседями. Поэтому часто ссорятся с ними. Но, скажем, слушать музыку или делать ремонт можно, но только в определенные часы. Когда это делать позволяет закон и как справиться с шумными соседями, которые его нарушают?

«Шум вот такой вот, только в 10 раз громче. Как будто что-то двигают. И ты лежишь, пытаешься уснуть. Я уже думал купить беруши, если честно», – рассказывает киевлянин Илья Герасимов.

Илья уже три месяца плохо спит. Мешает сосед сверху, который по ночам кричит, смеется или же двигает мебель. На замечания не реагирует. А вот у Максима ситуация противоположная – жаловаться приходили к нему.

«Примерно на такой громкости я слушал музыку где-то в шесть часов вечера. И соседка сверху жаловалась на то, что это очень громко и мешает ее детям спать», – рассказывает житель Киева Максим Ющик в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

И ругалась женщина регулярно, еще и полицией угрожала. Максим музыку выключал, но в конце устал от пристального внимания соседки и переехал. А слушать музыку в такое время можно, говорят юристы:

«Законодательство устанавливает ограничения с 22 часов вечера до 8 часов утра».

И одновременно уровень шума не должен превосходить нормы: 55 децибел днем и 45 – в ночное время. В противном случае вызывайте полицию и в их присутствии измерьте звук прибором шумомером.

Олег Простибоженко, юрист:

«Купить шумомер, чтоб иметь возможность зафиксировать это обстоятельство и в дальнейшем давить на соседей по поводу составления админпротокола. Если же это нарушение будет совершено повторно в течение года, то законодательство предусматривает конфискацию приборов, которые создают шум, и дело уже рассматривается судом».

Что до ремонта в квартире, то в будни брать инструмент в руки можно с 8 и до 21 часа. Но часто разрешенное время меняет власть. К примеру в Киеве норма действует до 19 часов. А громко исправлять или строить что угодно в выходные дни и праздники вообще запрещено. Исключение из правил – получить дозволение жителей всех соседних, прилегающих квартир. И желательно – письменное.

И часто шум – не вина соседей. Много новостроек возводят, экономя на шумоизоляции, убеждает сотрудник строительной компании Богдан Тригуб. Поэтому советует делать ее самому.

«Более дешево – это базальтовая вата. Виброизоляционные прокладки между гипсокартонными конструкциями – металлический профиль обшивается гипсокартоном, внутрь закладывается минераловатная плита. 100 мм с головой хватит».

Такая шумоизоляция и ремонту в квартире не повредит, и еще и утеплителем будет служить.

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