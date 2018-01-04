С годами президент РФ Владимир Путин будет "цепляться за власть"
все больше, считает российский оппозиционный политик Илья Яшин.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Яшин: Полностью
доверять кому-то он просто не может Фото: ЕРА "Он поставил себя в
такое положение, что полностью доверять кому-то просто не может.
Это дилемма любого пожилого диктатора: власть тяготит, но оставить
ее страшно. Вероятно, с годами эти фобии президента будут лишь
расти, он станет цепляться за власть всеми силами", – сказал
он.По словам Яшина, "смена политической системы произойдет либо в
результате гражданского давления снизу, либо в результате
"дворцового переворота".Президентские выборы в РФ пройдут 18
марта 2018 года. Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.К
власти он пришел после того, как 31 декабря 1999 года Ельцин
объявил об отставке с поста президента РФ.
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