С годами президент РФ Владимир Путин будет "цепляться за власть" все больше, считает российский оппозиционный политик Илья Яшин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Яшин: Полностью доверять кому-то он просто не может Фото: ЕРА "Он поставил себя в такое положение, что полностью доверять кому-то просто не может. Это дилемма любого пожилого диктатора: власть тяготит, но оставить ее страшно. Вероятно, с годами эти фобии президента будут лишь расти, он станет цепляться за власть всеми силами", – сказал он.По словам Яшина, "смена политической системы произойдет либо в результате гражданского давления снизу, либо в результате "дворцового переворота".Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.К власти он пришел после того, как 31 декабря 1999 года Ельцин объявил об отставке с поста президента РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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