Заключенный в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов имеет российский паспорт, за который он лично расписывался. Украинский омбудсмен Людмила Денисова не может посещать граждан России самостоятельно, сказала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова планирует посетить Сенцова по приезду с Киева Фото: ombudsmanrf.org Москалькова отметила, что по словам уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Анатолия Сака, он посещал Сенцова два дня назад."Сенцов встает, ходит по камере, 15 метров камера – два окна, проветриваемое помещение. Я лично полечу для того, чтобы можно было убедиться, каково его состояние здоровья и нужна ли ему какая-либо помощь", – сказала она.Москалькова отметила, что поедет к Сенцову как только вернется из Киева."Я направила органам власти свое обращения с просьбой допустить украинского омбудсмена вместе со мною, потому что наше законодательство не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина другой страны. Денисова гражданка Украины, Сенцов – гражданин Росии… будем исходить из того, что это человек с двумя гражданствами, по факту. У него в документах есть паспорт гражданина РФ и он за него расписывался. Копия этого паспорта у меня емеется", – сказала она.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.Сегодня Москалькова прибыла в Украину с намерениями посетить в СИЗО Киева дезертира Максима Одинцова. При этом Денисова заявила, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока ее не допустят к украинским политзаключенным в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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