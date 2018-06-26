|
Омбудсмен РФ заявила, что Денисова не сможет без нее посетить Сенцова
|
26.06.2018 14:55
|
Заключенный в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов
имеет российский паспорт, за который он лично расписывался.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова не может посещать граждан
России самостоятельно, сказала Уполномоченный по правам человека в
РФ Татьяна Москалькова. Москалькова планирует посетить Сенцова по
приезду с Киева Фото: ombudsmanrf.org Москалькова отметила,
что по словам уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком
автономном округе (ЯНАО) Анатолия Сака, он посещал Сенцова два дня
назад."Сенцов встает, ходит по камере, 15 метров камера – два
окна, проветриваемое помещение. Я лично полечу для того, чтобы
можно было убедиться, каково его состояние здоровья и нужна ли ему
какая-либо помощь", – сказала она.Москалькова отметила, что
поедет к Сенцову как только вернется из Киева."Я направила органам
власти свое обращения с просьбой допустить украинского омбудсмена
вместе со мною, потому что наше законодательство не позволяет
иностранному гражданину посещать гражданина другой страны. Денисова
гражданка Украины, Сенцов – гражданин Росии… будем исходить из
того, что это человек с двумя гражданствами, по факту. У него в
документах есть паспорт гражданина РФ и он за него расписывался.
Копия этого паспорта у меня емеется", – сказала она.9 июня
президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом
РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15
июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но
ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с
Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19
июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а
Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина"
Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22
июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить
Вышинского, а потом Сенцова.Сегодня Москалькова прибыла в Украину с
намерениями посетить в СИЗО Киева дезертира Максима
Одинцова. При этом Денисова заявила, что Москалькову не
пустят к российским заключенным в Украине, пока ее не допустят к
украинским политзаключенным в России.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира