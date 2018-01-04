В оккупированном городе Макеевка Донецкой области боевик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил автомобиль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщается в отчете миссии.

Инцидент произошел в среду, 3 января. Указано, что агрессивно настроенный мужчина сначала подошел к наблюдателям, после чего ударил ногой по пластиковой радиаторной решетке автомобиля СММ ОБСЕ, который находился в 10-15 метрах от их позиции. Автомобилю были нанесены незначительные повреждения.

Согласно информации наблюдателей, мужчина был пьян и утверждал, что является "членом "ДНР".

Как сообщал Mignews.com.ua, наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что представители незаконных вооруженных формирований разместили свою военную технику вне зоны отведения вооружения.

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