Тимошенко заработала больше только между председателей фракций По теме: Лидер "" Юлия получила самую большую зарплату между всех глав фракций и групп Верховной Рады, передает со ссылкой на . С учетом доплат за октябрь и ноябрь 2017 в декабре она получила 66 884,30 грн. Сопредседатель фракции "Опозиційний блок" получил 66,1 тыс. грн, сопредседатель группы "Відродження" - 66 тыс. грн, а председатель фракций "Народний фронт" Максим Бурбак и Радикальной партии - по 65 тыс. грн. Еще один сопредседатель фракции ОБ получил в декабре 61,1 тыс. Грн, сопредседатель "Відродження" - 60,3 тыс. грн, а председатель фракции "Самопоміч" Олег Березюк - 60 тыс. грн. Председатель фракции "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов получил в декабре 55,3 тыс. грн, а глава группы " народа" Ярослав Москаленко - 48,3 тыс. грн. В Украине с 1 января выросла минимальная зарплата - на 523 гривны до 3723 грн.











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