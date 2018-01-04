В четверг в результате авиаударов по жилым районам к востоку от столицы Сирии погибли не менее 30 гражданских лиц. По информации военных наблюдателей, бомбу сбросили из российских реактивных самолетов, передает со ссылкой на издание Reuters.

По крайней мере четыре бомбы разрушили два здания в городе Мисраб в Южной Гуте. В этом районе в результате бомбардировки погибли около 20 человек, ранены более 40.

В другом городе в Восточной Гуте по меньшей мере 10 человек погибли в результате воздушных ударов.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, расположенным в Великобритании, между погибших было 11 женщин и детей.

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