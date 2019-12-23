Однако, помимо правильного питания, занятий спортом и всевозможных диет, важно включать в свой рацион продукты, которые принимают самое активное участие в процессах, замедляющих старение.

Эти продукты:

Неожиданно, правда? Но основанием к тому, чтобы именно эти продукты выделить в списке наиболее антиоксидантным — исследование ученых Германии и США.

Группа ученых обнаружила, что в этих продуктах содержится вещество под названием гидрохинон. Оно замедляет старение, предотвращая окислительные процессы в клетках.

Но есть одно «но»: специалисты установили, что такой эффект достигается только при сочетании гидрохинона с цинком. Это соединение и помогает создать естественную защиту клетки от старения.

Это значит, что, чтобы активизировать омолаживающее действие чая, кофе и шоколада, в вашем ежедневном меню также должны быть и продукты, содержащие цинк.

А это:

Суточная норма цинка: 11 мг для мужчин и 8 мг для женщин.

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