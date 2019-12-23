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Макрон отказался от пожизненной президентской пенсии
23.12.2019 16:24
Макрон заявил, что отказывается от президентской пенсии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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