Луис Суарес поиграл с Тьяго Месси, скрасив скучное ожидание в аэропорту Барселоны.

Нападающий Барселоны Луис Суарес знает, как спасти от скуки кого-угодно, в том числе своего маленького друга Тьяго, сына Лионеля Месси, информирует svodka.net.

В аэропорту Барселоны уругваец скрасил мучительные ожидания мальчика, устроив с ним так называемый поединок. И хотя силы явно были не равны, Тьяго сопротивлялся даже лежа на полу.

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