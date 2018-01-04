В Госдепе США подчеркнули, что имеют достаточные полномочия для привлечения к ответственности виновных в насилии в отношении протестующих в Иране. В США заявили, что внимательно наблюдают за происходящим в Иране Фото: ЕРА Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что продолжают внимательно следить за протестами и насилием в Иране."Мы самым решительным образом осуждаем смертельные случаи и арест не менее тысячи иранцев на сегодняшний день. У нас есть достаточные полномочия для привлечения к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, вносит свой вклад в цензуру или ворует у народа Ирана", – подчеркнули в Госдепе.28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. 30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.2 января духовный руководитель Ирана Али Хаменеи назвал демонстрации происками врагов Ирана.Глава Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади 2 января обвинил участников акций протеста в мятеже.За время протестов погибло 23 человека. Силовики задержали не менее 500 человек.2 января телеканал Fox News сообщил о "панике" иранских властей в связи с протестами в стране. К такому выводу телеканал пришел на основании отчета с нескольких совещаний высшего руководителя Ирана, переданного ему Национальным советом сопротивления Ирана.3 января иранские власти заявили об "окончании смуты". Постпред Ирана в ООН Голямали Хошру написал письмо Совету Безопасности ООН и лично генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу, в котором обвинил США в активизации деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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