Критика от Климкина в адрес компаний прозвучало во время пресс-конференции с его немецким коллегой Зигмаром Габриэлем

"Конечно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение", - ответили в пресс-службе Volkswagen на запрос DW .

Еще более лаконичным был ответ другой немецкой фирмы, упомянутой накануне министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным:

"Adidas в принципе придерживается действующего законодательства", - сообщили в пресс-службе спортивного концерна.

Критика от Климкина прозвучала вечером в среду во время пресс-конференции с его немецким коллегой Зигмаром Габриэлем:

"Сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, такие как Volkswagen или Adidas, Крым отнести к территории России. Мы их непременно получим не только политическими, но и юридическими методами"

В МИД Украины DW пока не объяснили слова министра.

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в декабре 2017 года сообщило о выявленных фактах работы немецких компаний в Крыму - почтового оператора DHL Express, а также спортивных концернов Adidas и Puma. Например, на сайте Adidas указаны адреса официальных магазинов в Крыму.

При этом о принадлежности полуострова конкретной стране не указывается.

Министерство в Киеве считает, что это "противоречит политике непризнания", предусмотренной принятой в марта 2014 года резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, а также санкциями со стороны Европейского Союза.

В декабре 2017 года ЕС продлил действие экономических санкций в отношении России еще на полгода - до июля 2018.

Напомним, что мировые автомобильные бренды работают в оккупированном Россией Крыму в обход введенных Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки санкций из-за незаконной аннексии полуострова.

Отметим, по данным исследования Института мировой экономики в Киле, Германия понесла наибольшие потери в экспорте из-за санкций ЕС , введенных в отношении России из-за ее агрессии в Украине.

Добавим, что в начале июля 2017 года разгорелся скандал вокруг поставок газовых турбин немецкого концерна Siemens в обход санкций Европейского Союза в оккупированный Крым. В немецком концерне Siemens заявили, что по меньшей мере две газотурбинные установки, которые он поставил для проекта в России, были доставлены на территорию оккупированного Крыма против его воли.