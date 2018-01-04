Новый образец тяжелого вооружения пехоты предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолеты на стоянке, автомобили и т.п.), сооружений полевого типа, живой силы (как на открытой местности, так и в укрытиях), а также сооружений из камня, кирпича или бетона. О

Специалисты столичного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч»» завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм. Он заменит советский реактивный пехотный огнемет «Рысь», который 2014 был снят с вооружения, так как истек срок хранения смеси, сообщает издание.

Как отмечают разработчики, главной особенностью нового комплекса стал нынешний оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания. Он позволяет обнаруживать и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров.

Издание МО сообщает, что работа над этим проектом велась еще с начала 2000-х годов, однако из-за отсутствия средств он был вскоре приостановлен. К его реализации вернулись лишь с началом боевых действий на Донбассе. Уже осенью 2014 комплекс был представлен высшему военному руководству страны и Секретарю СНБО Украины Александру Турчинову. Тогда гранатомет вызвал не только большой интерес, но и существенные замечания по тактико-техническим характеристикам со стороны профильных специалистов. Прежде только они касались расширения функций гранатомета.

«Для нового гранатомета разработали два вида 14-килограммовой реактивной гранаты — осколочно-фугасная и термобарическая. Основной для гранатомета выбрали последнюю, которая действительно представляет собой боеприпас объемного взрыва. В эпицентре его применения образуется настолько высокие температура и давление, что он уничтожает как живую силу противника, так и частично или полностью разрушает объект. Однако тогдашний комплекс не в полной мере соответствовал такому типу боеприпасов и требовал серьезной доработки. После неоднократных усовершенствований разработчики надеются, что новый гранатомет вскоре выйдет на этап практических испытаний», — говорится в статье «НА».