Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли обвинения в торговле с оккупированным Крымом. Об этом они заявили в ответ на запросы Deutsche Welle, передает

"Конечно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение", - заявили в пресс-службе автопроизводителя.

Фирма Adidas также довольно лаконично отметила, что придерживается действующего законодательства.

"Adidas в принципе придерживается действующего законодательства", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил "юридическими методами" компаниям Volkswagen и Adidas в связи с тем, что они до сих пор продолжают работу в Крыму.

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