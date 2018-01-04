Американская крылатая ракета, согласно позиции Вашингтона, должна стать ответом на появление нового типа ракеты в российском арсенале.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/04194224__large_edit.jpg" title="Оставить россиян без штанов: В ответ на нарушение РФ договора США начинают новую ракетную гонку вооружений, — Time" alt="Оставить россиян без штанов: В ответ на нарушение РФ договора США начинают новую ракетную гонку вооружений, — Time" width="460" height="290"size-full wp-image-4665225" srcset="http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/04194224__large_edit.jpg 460w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/04194224__large_edit-112x71.jpg 112w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/04194224__large_edit-300x189.jpg 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" />

Утвержденный в США проект по созданию мобильной крылатой ракеты наземного базирования может обернуться нарушением параметров американо-советского договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

Американская крылатая ракета, согласно позиции Вашингтона, должна стать ответом на появление нового типа ракеты в российском арсенале. Ранее власть президента Обамы еще на стадии разработки российской ракеты «Новатор» безуспешно пыталась убедить Москву, что она не отвечает Договору по РСМД.

Администрация Трампа утвердила вначале только символическую сумму на создание американской ракеты — 25 млн долларов, отмечает издание. Конструкторские разработки сами по себе не запрещены договором, только фактическое развертывание ракет. США обещает свернуть свой проект, если Россия сделает то же самое.

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