Королева Британии Елизавета II дала официальное королевское согласие на выход страны из Европейского союза под руководством премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом сообщает Reuters.

Информацию о том, что королева подписала законопроект о выходе страны из Европейского союза, ранее одобренный обеими палатами парламента, подтвердил спикер палаты общин Британии Джон Беркоу.

"В соответствии с Законом о королевских актах 1967 года я должен уведомить Палату о том, что Ее Величество выразила королевское одобрение следующих актов … Акт о выходе из Европейского союза", - сказал он.

Указано, что после подписания акта королевой дебаты по содержанию законопроекта, который официально оформит выход Великобритании из Европейского союза, окончатся.

Как сообщал svodka.net ранее, марш против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне посетили более 100 000 человек .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира