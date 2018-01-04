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Обыск в "Киевстаре" проходил по делу о неуплате 2,4 млрд грн налогов – ГФС
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04.01.2018 21:41
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Во время проведения обысков в главном офисе компании "Киевстар"
велась видеозапись, отметила сотрудница Государственной фискальной
службы Украины Наталья Непряхина. Обыски проводили сотрудники
налоговой милиции Фото: Державна фіскальна служба України /
Facebook По ее информации, обыски по фактическому месту
расположения офисных помещений компании проводили сотрудники
налоговой милиции офиса крупных налогоплательщиков ГФС."С целью
отыскания и изъятия документов, имеющих объективное значение в
уголовном производстве, проведен обыск во исполнение постановления
следственного судьи от 3 января 2018 года, постановленного по
результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя,
согласованного процессуальным руководителем – прокурором
Генеральной прокуратуры Украины", – написала Непряхина.Она
подчеркнула, что во время проведения обыска велась видеозапись.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1691112270932155&id=100001001959139
Сегодня президент "Киевстар" Петр Чернышов сообщил, что на обыск в
компанию пришли около трех десятков налоговых полицейских. Они
искали "три договора, заключенных очень давно еще прошлым
руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков
дополнительных документов к ним".
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