Во время проведения обысков в главном офисе компании "Киевстар" велась видеозапись, отметила сотрудница Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина. Обыски проводили сотрудники налоговой милиции Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook По ее информации, обыски по фактическому месту расположения офисных помещений компании проводили сотрудники налоговой милиции офиса крупных налогоплательщиков ГФС."С целью отыскания и изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве, проведен обыск во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, постановленного по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованного процессуальным руководителем – прокурором Генеральной прокуратуры Украины", – написала Непряхина.Она подчеркнула, что во время проведения обыска велась видеозапись. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1691112270932155&id=100001001959139 Сегодня президент "Киевстар" Петр Чернышов сообщил, что на обыск в компанию пришли около трех десятков налоговых полицейских. Они искали "три договора, заключенных очень давно еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков дополнительных документов к ним". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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