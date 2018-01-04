Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна приняла у себя 1,5 миллиона украинцев

"Официальные лица должны озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинцев. Именно столько в Польше беженцев. Другой вопрос - трудовые мигранты", - написала она в Facebook .

"Правда в том, что десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работающих в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и правдивость в формирование польского ВВП", - добавила Геращенко.

По ее мнению, "было бы честно со стороны польских властей благодарить за это украинцев - трудолюбивых и сильных, желательным во многих сферах, особенно рабочих профессий в Польше".

"Говорить о них как о беженцах - это нонсенс", - подчеркнула парламентарий.

"Также стоит честно признать, что несмотря на российскую агрессию на Донбассе и в Крыму, сотни тысяч внутренних переселенцев, Украина не создала миграционного кризиса ни для ЕС, ни для РФ-агрессора. Там тоже только пару сотен украинцев получили официальный статус беженцев", - добавила Геращенко .

По ее убеждению, украинской власти и обществу "удалось справиться с вопросом ВПО и не создавать миграционных проблем для наших соседей".

"Кстати, именно следовательно мы и получили безвиз, чтобы были сотни тысяч беженцев - Украине бы никто его не предоставил!", - отметила Геращенко.

"Украинские заробитчане, трудовые мигранты, которые вынуждены искать заработков в чужих краях - это наша боль, и власть действительно должна приложить все усилия для развития и восстановления экономики, чтобы люди возвращались и работали на родной земле. Над этим должны работать в 2018-м", - добавила она.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна приняла у себя 1,5 миллиона украинцев , и большинство из них приехали из территорий, охваченных войной.