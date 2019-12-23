Угрозы отмены безвизового режима с Евросоюзом для Украины нет.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга ситуации, который ведется соответствующими рабочими группами.

Об этом в интервью изданию “Апостроф“ заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Последний отчет, который есть в нашем распоряжении - положительный. … следовательно я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что “все пропало“ и “ЕС отменит безвизовый режим“. Такой угрозы мы не видим", - заявил Заяц.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства добавил, что со стороны Евросоюза есть некоторые рекомендации для украинской стороны, но они касаются не МИД, а других органов государственной власти. Украина работает в этом направлении.

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