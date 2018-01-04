Крестница украинкой артистки Ирины Билык приехала в Киев, что бы провести Рождество в кругу семьи.

Об этом Алина Гросу сообщила на своей странице в Instagram. Как оказалось, в Киеве подопечную продюсерского центра любимого певца Путина Григория Лепса ждал сюрприз, информирует svodka.net.

«Прилетела я сегодня в Киев, со всем своим праздничным настроением.. И, случайно, встретила в центре свою первую любовь, о которой ещё в песне «Мелом на асфальте». Такая ностальгия… Забавно, у меня каждая моя песня ассоциируется с определёнными людьми …теперь еду на съёмки, слушаю альбом «Мелом..»,- написала артистка.

Поклонники Гросу отметили, что ей стоит вернуться к такому репертуару.

«Возвращайся к таким искренним песням. Они очень красивые и тёплые», — пишут фолловеры.

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Напомним, что в последние годы Гросу живет и работает в Москве. Недавно она согласилась на эротическую фотосессию для одного из российских глянцев. Эти снимки стали причиной ссоры с родителями.

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