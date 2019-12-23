|Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийства Шеремета Антоненко
|23.12.2019 17:26
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Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога. Заседание суда транслировал "
Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Защита просила суд заменить меру пресечения в виде ареста без права внесения залога на домашний арест в ночное время суток.
Напомним, 12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрение фигурантам дела об убийстве Шеремета.
Текст подозрения музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко подписывал Александр Лукашенко, который не прошел переаттестацию.
13 декабря Печерский суд проводил заседания по избранию меры пресечения подозреваемым в деле об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь.
Военная медсестра Яна Дугарь получила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемую Кузьменко суд постановил взять под стражу. Два месяца ареста получил и подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко.
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Автомобиль, в котором он ехал, взорвали.