|
В Чечне задержали экс-бойца Росгвардии, подозреваемого в убийстве случайным выстрелом девочки в новогоднюю ночь
|
04.01.2018 21:49
|
В новогоднюю ночь от случайной пули в Грозном погибла 15-летняя
девочка, сидевшая на кухне в многоэтажном доме. Подозреваемый в
убийстве экс-сотрудник Росгвардии не признает вины, утверждая, что
вместе с ним стреляли и другие сотрудники Росгвардии. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Выпущенная в честь
наступления Нового года пуля залетела в окно и попала в девочку
Фото: kavkazr.com Позже выяснилось, что в девочку попал, вероятно,
прежний сотрудник Росгвардии, который салютовал в честь наступления
Нового года. Подозреваемый задержан по горячим следам и находится
под следствием. Он не признает, что именно его пуля убила девочку.
По словам мужчины, стрелял не только он, но и другие сотрудники
Росгвардии.Виновного в убийстве определят при помощи баллистической
экспертизы.В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне
утверждают, что стрелявший был уволен из правоохранительных органов
в декабре.Похороны девочки прошли в поселке Кундуховский в
Гудермесском районе Чечни.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира