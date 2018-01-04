В новогоднюю ночь от случайной пули в Грозном погибла 15-летняя девочка, сидевшая на кухне в многоэтажном доме. Подозреваемый в убийстве экс-сотрудник Росгвардии не признает вины, утверждая, что вместе с ним стреляли и другие сотрудники Росгвардии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Выпущенная в честь наступления Нового года пуля залетела в окно и попала в девочку Фото: kavkazr.com Позже выяснилось, что в девочку попал, вероятно, прежний сотрудник Росгвардии, который салютовал в честь наступления Нового года. Подозреваемый задержан по горячим следам и находится под следствием. Он не признает, что именно его пуля убила девочку. По словам мужчины, стрелял не только он, но и другие сотрудники Росгвардии.Виновного в убийстве определят при помощи баллистической экспертизы.В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне утверждают, что стрелявший был уволен из правоохранительных органов в декабре.Похороны девочки прошли в поселке Кундуховский в Гудермесском районе Чечни. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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