|Украинцев призывают не ездить в Россию: МИД рассказало о провокации, которые готовит ФСБ
|04.01.2018 21:49
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Российское ФСБ охотится на украинцев на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасныУкраинцам становится все опаснее ездить в Россию, ведь там участились случаи их задержания.
Фото: expres.ua
Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Украины в своем аккаунте в Twitter.
В ведомстве напомнили о данных СБУ относительно того, что российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.
Это означает, что российская ФСБ охотится на украинцев на российской территории и поездки в страну-агрессора крайне опасны.
"Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять муки родным?!", - отметили в МИД.
2 января МИД Украины обратился к России с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания в Москве участника АТО Олега Негоды. Он в конце 2017 года выехал в Саратов к сестре. В СМИ сообщали, что Негоду якобы задержали в Москве 24-25 декабря.
Уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская заявила, что в России участились случаи несправедливого возбуждения дел против граждан Украины, которые работают там и собирались вернуться назад или разорвать договор.