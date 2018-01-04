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Украинцев призывают не ездить в Россию: МИД рассказало о провокации, которые готовит ФСБ
04.01.2018 21:49
Украинцев призывают не ездить в Россию: МИД рассказало о провокации, которые готовит ФСБ
Российское ФСБ охотится на украинцев на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны
Украинцам становится все опаснее ездить в Россию, ведь там участились случаи их задержания.
Украинцев призывают не ездить в Россию: МИД рассказало о провокации, которые готовит ФСБ Фото: expres.ua

Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Украины в своем аккаунте в Twitter.

В ведомстве напомнили о данных СБУ относительно того, что российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.

Это означает, что российская ФСБ охотится на украинцев на российской территории и поездки в страну-агрессора крайне опасны.

"Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять муки родным?!", - отметили в МИД.

2 января МИД Украины обратился к России с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания в Москве участника АТО Олега НегодыОн в конце 2017 года выехал в Саратов к сестре. В СМИ сообщали, что Негоду якобы задержали в Москве 24-25 декабря.

Уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская заявила, что в России участились случаи несправедливого возбуждения дел против граждан Украины, которые работают там и собирались вернуться назад или разорвать договор.

  • В России увеличивается количество случаев задержания украинских заробитчан, - Лутковская
  • СБУ подтвердила задержание участника АТО в Москве

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