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В МИД прокомментировали ситуацию с украинскими беженцами в Польше
04.01.2018 21:53

дозволение на работу в Польше за два года получили почти 300 тыс. украинцев. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает

"Беженцы - это категория международного права. Им нужно помогать. За 2 года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили дозволение на работу, а больше 2 млн - визы, потратив несколько млрд евро", - сообщил Климкин.

Кроме того, министр отметил, что украинцы, которые поехали в Польшу на заработки, "спасают конкурентоспособность экономики Польши".

"Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательными для польской экономики. Даже учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", - отметил Климкин.

Напомним, ранее Ирина Геращенко прокомментировала заявление Польши об украинских беженцах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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