дозволение на работу в Польше за два года получили почти 300 тыс. украинцев. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает

"Беженцы - это категория международного права. Им нужно помогать. За 2 года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили дозволение на работу, а больше 2 млн - визы, потратив несколько млрд евро", - сообщил Климкин.

Кроме того, министр отметил, что украинцы, которые поехали в Польшу на заработки, "спасают конкурентоспособность экономики Польши".

"Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательными для польской экономики. Даже учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", - отметил Климкин.

Напомним, ранее Ирина Геращенко прокомментировала заявление Польши об украинских беженцах.

Беженцы - это категория международного права. Им нужно помогать. За 2 года такой статус в Польше получили 88 украинский. При этом почти 300 тыс получили согласие на работу, а больше 2 млн - визы, потратив несколько млрд евро (польский статистика :))) 1/2 https://t.co/Bkxd0LSJ9Y - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательными для польской экономики. Даже учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши :) 2/2 - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

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