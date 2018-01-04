«Матильда» закончилась: у экс-прокурорши Няш-Мяш появился новый антифетиш.

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Неугомонная экс-прокурорша Крыма продолжает веселить публику, несмотря на праздничное затишье. На этот раз Наталья Поклонская собирается обратиться в Генпрокуратуру России с требованием покарать участников шествий в честь Бандеры, проходивших в Украине, информирует еizvestia.com.

«Наблюдая за позорным молчанием правозащитных организаций, в том числе международных, которым непременно надо «найти» нарушение прав человека в российском Крыму, первым моим запросом в этом году станет требование во все компетентные органы, в том числе Генеральному прокурору РФ, об инициировании уголовного преследования в отношении прихвостней гитлеровских палачей, прославляющих нацистских преступников ОУН-УПА — «бандеровцев». На их совести убийства больше миллиона людей различных национальностей, в том числе русских, украинцев, поляков, евреев и других», – написала Поклонская на своей странице в «Фейсбуке».

П’ять копійок: Напомню «юристу» со стажем Поклонской: согласно международному и украинскому законодательству, Крым не был и не является российским. С. Бандера и его побратимы Нюрнбергским трибуналом не признавались пособниками Гитлера, а сам Степан Андреевич сидел в нацистском концлагере. А вот русских коллаборационистов на службе у Гитлера было более двух миллионов. И воевали они под аквафрешем — сегодняшним флагом РФ, который при Сталине на Параде победы в Москве сожгли вместе с гитлеровскими штандартами у стен Кремля.

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Кстати, да и сам СССР является пособником Гитлера, ибо вооружал и кормил Третий рейх. В Европе, как и в Украине, советская символика уже давно приравнена к нацистской. И да, к слову, Поклонской пришлось бы пересажать, а Аверину расстрелять не миллион, как было заявлено украинцев, а как минимум 25-30 миллионов, считающих Степана Бандеру героем Украины.

Я бы посоветовал нелегитимному депутату нелегитимной Госдумы Поклонской подать в прокуратуру на Аверина из «Другой России» за призывы к уничтожению людей по национальному признаку и поучить матчасть насчет коллаборационистов, которой де-юре и де-факто она и является. Вот тебе, Наташа, и придется коротать свои последние деньки за решеткой.

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