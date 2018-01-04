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Бездомный в аэропорту Парижа украл €490 тыс.
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04.01.2018 21:57
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8 декабря бездомный мужчина вынес из отделения компании Loomis,
офис которой расположен в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже, почти
полмиллиона евро. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке случай произошел в аэропорту Парижа Фото: Paris Aéroport /
Twitter Инцидент произошел вечером 8 декабря. Камеры
наблюдения зафиксировали, как мужчина в возрасте от 40 до 50 лет
рылся в мусорном ящике возле отделения компании Loomis, которая
занимается операциями с наличными деньгами.Позже он вошел в офис,
дверь которого была открыта, откуда вынес пакеты с деньгами. Вскоре
издание Parisien написало, что мужчина украл €300 тыс.Через
некоторое время в компании пересчитали убыток и заявили, что были
украдены €490 тыс.Полиция идентифицировала грабителя, однако найти
его не смогла. Он был выходцем из Северной Африки, жил в аэропорту
в течение нескольких недель.Местные правоохранители считают, что он
сразу же покинул Францию и отправился в Бельгию либо какую-то
другую страну.
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