|Российское консульство направит запрос для Москальковой на посещение Одинцова
|26.06.2018 15:02
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Российское консульство направит сегодня в Министерство юстиции Украины требование на дозволение встречи российского омбудсмена с Максимом Одинцовым, находящимся в Лукьяновском СИЗО. Об этом во время брифинга возле Лукьяновского СИЗО заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает.
"Был телефонный разговор с Людмилой Денисовой – к сожалению пока
не дает оптимизма, для того, чтобы сделать вывод, что мы можем
конструктивно двигаться на встречу друг к другу… Нужны (документы
для встречи с заключенными – ред.) согласие Минюста на посещение
(Максима – ред.) Одинцова (гражданина РФ – ред.). Такой требование
сегодня будет сделан консульством (РФ – ред.) и будем ждать этого
ответа", - сообщила Москалькова.