Российское консульство направит сегодня в Министерство юстиции Украины требование на дозволение встречи российского омбудсмена с Максимом Одинцовым, находящимся в Лукьяновском СИЗО. Об этом во время брифинга возле Лукьяновского СИЗО заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает.

"Был телефонный разговор с Людмилой Денисовой – к сожалению пока не дает оптимизма, для того, чтобы сделать вывод, что мы можем конструктивно двигаться на встречу друг к другу… Нужны (документы для встречи с заключенными – ред.) согласие Минюста на посещение (Максима – ред.) Одинцова (гражданина РФ – ред.). Такой требование сегодня будет сделан консульством (РФ – ред.) и будем ждать этого ответа", - сообщила Москалькова.



Напомним, 26 июня Т.Москалькова прибыла в Лукьяновское СИЗО в Киеве.

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