|Цветы в прическе невесты и бутоньерка: 8 смелых сочетаний
|24.06.2018 15:03
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Живые цветы в прическе невесты могут самым смелым образом сочетаться с бутоньеркой жениха. Вовсе не обязательно в лучших классических традициях подбирать цветы и бутоньерку точь-в-точь. В фотогалерее от портала Nashasvadba.net вы сможете подобрать лучшие варианты для себя.
Прическа невесты и бутоньерка: как соединять цветы?
Мы подобрали в этой фотогалерее самые нежные сочетания цветов бутоньерки и украшений прически невесты. В основном это белые цвета. Но их можно разбавлять и другими яркими акцентами — желтыми, зелеными, фиолетовыми. Это смотрится очень изысканно.
Жених и невеста могут также подобрать для свадебной прически и бутоньерки цветы, которые одинаковы по цвету, но разных видов.
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