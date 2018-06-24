|Нехитрый способ: продавец показал схему обмана покупателей (видео)
|24.06.2018 14:07
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Недобросовестные продавцы на рынках и в магазинах используют электронные весы, чтобы нажиться на своих покупателей.
О распространенной схеме обмана в своем блоге на YouTube рассказал . По его словам, серьезно "откорректировать" показания весов можно при помощи обычного пакетика и скотча, передают со ссылкой на .
"Знаете, когда на весах лежит обыкновенный целлофановый пакет, закрепленный скотчем? Берем кусок мяса, например, кладем на этот пакетик, и он натягивается - сразу плюс 500 грамм", - пояснил продавец.
Схема заключается в том, что продавец, кладя товар на весы, незаметно натягивает кулечек, что увеличивает показания на электронных весах.
"Если увидели пакетик - будьте повнимательнее", - предупредил .
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