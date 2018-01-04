Водитель Volkswagen Touareg будет оставаться под стражей до 10 февраля

"До начала апелляционного рассмотрения от Геннадия Дронова поступило заявление в порядке ч.1 ст.403 УПК Украины об отказе от поданной им апелляционной жалобы. Аналогичного содержания заявление подано и адвокатом Геннадия Дронова ", - сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Харьковской области.

По результатам рассмотрения ходатайства коллегия судей приняла решение о закрытии апелляционного производства.

14 декабря Дронову продлили арест на два месяца.

Напомним, что Киевский районный суд Харькова уже продлил срок содержания под стражей Елене Зайцевой . Суд постановил оставить Зайцеву под стражей до 10 февраля 2018 года.

Как сообщал iPress.ua, подозреваемая в совершении ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елена Зайцева признает свою вину в содеянном.

Напомним, что 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей . На пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 5 человек и 6 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева , сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.