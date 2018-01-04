|ДТП в Харькове: Дронов отказался оспаривать арест
|04.01.2018 21:57
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Водитель Volkswagen Touareg будет оставаться под стражей до 10 февраляУчастник смертельного ДТП 18 октября в Харькове, водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, отказался обжаловать решение суда, назначившего ему арест до 10 февраля 2018 года.
Фото: Громадське. Харків
"До начала апелляционного рассмотрения от Геннадия Дронова поступило заявление в порядке ч.1 ст.403 УПК Украины об отказе от поданной им апелляционной жалобы. Аналогичного содержания заявление подано и адвокатом Геннадия Дронова", - сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Харьковской области.
По результатам рассмотрения ходатайства коллегия судей приняла решение о закрытии апелляционного производства.
14 декабря Дронову продлили арест на два месяца.
Напомним, что Киевский районный суд Харькова уже продлил срок содержания под стражей Елене Зайцевой. Суд постановил оставить Зайцеву под стражей до 10 февраля 2018 года.
Как сообщал iPress.ua, подозреваемая в совершении ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елена Зайцева признает свою вину в содеянном.
Напомним, что 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей. На пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 5 человек и 6 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.
За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева, сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.
20 октября Зайцеву арестовали на два месяца без права внесения залога.