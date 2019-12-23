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В Беларуси изъяли крупнейшую за историю страны партию наркотиков
23.12.2019 18:13
В Минске изъяли крупнейшую в истории страны партию героина Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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