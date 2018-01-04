В подконтрольном "ДНР" городе Макеевка боевик повредил автомобиль СММ ОБСЕ. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 4 января в сайте ОБСЕ, передает "3 января, находясь в Макеевке, члены патруля миссии видели двух мужчин, которые, бесспорно, были в состоянии опьянения и утверждали, что они являются членами "ДНР". Один из мужчин, агрессивно выражаясь, подошел к команде СММ, и вскоре после этого наблюдатели видели, что тот же человек ударил ногой по пластиковой решетке радиатора автомобиля миссии, который был припаркован в 10-15 м. от их позиции, нанеся автомобилю незначительные повреждения. Наблюдатели сразу же покинули этот район", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что боевик "ДНР" не позволил наблюдателям ОБСЕ проверить место отвода тяжелого вооружения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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