Жителям так называемых «ЛНР» и «ДНР» катастрофически не хватает денег на основные нужды, и они мечтают о поездках в Украину, будто за границу.

Об этом рассказала в блоге для «24 канала» жительница Луганска Ольга Черненко.

По ее словам, дешевыми в оккупированном Луганске являются разве что аренда жилья и коммунальные услуги.

«По сравнению с зарплатой той же медсестры в 3500 рублей, жить на оставшиеся деньги, практически невозможно. Это крайне маленькая сумма, чтобы чувствовать комфорт жизни в своей квартире в своем городе даже с такими ценами за коммуналку», – рассказала жительница Луганска».

Она добавила, что люди на оккупированных территориях мечтают о поездках в Украину, будто за границу.

«Самый шик – получать что-то из Украины. Кстати, посылки, лекарства. Этому тоже завидуют, потому что это говорит о связях, возможностях. Прямо эпоха вещей из-за границы, только заграницей стала выступать Украина», – написала Черненко.

В свою очередь «24 канал» собрал средние цены на продукты в оккупированных Донецке и Луганске и сравнил с ценами в Киеве и средними по Украине (по данным Госкомстата по состоянию на 20 декабря 2017 года).

Отмечается, что лишь некоторые продукты в «Л/ДНР», оказались дешевле, чем в других городах Украины. Кое-что стоит примерно одинаково, а некоторые продукты на оккупированных территориях существенно дороже. Цены там в рублях.

Так, в Донецке и Луганске дешевле, чем в среднем по Украине, хлеб и мука. Макароны и рис дороже в оккупации на 2-5 грн, говядина и свинина – на 20-25 грн.

Цены на сметану в Донецке и Луганске – почти 70 грн за литр, что на 15-20 гривен дороже, чем в среднем по Украине. Дороже на оккупированных территориях и сахар (на 3-4 гривны).

Что касается овощей в «Л/ДНР», то почти все они дороже на 1-5 грн, чем в Киеве и городах Украины. Но при этом на Донбассе дешевле бензин.

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